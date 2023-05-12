"Мой район. Навигатор": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

На западе Москвы проведут капитальный ремонт Ледового дворца "Крылатское". Это уникальное в своем роде сооружение – первая в России и единственная в Москве крытая ледовая арена со скользкой конькобежной дорожкой длиной в 400 метров.

Во время капитального ремонта специалисты восстановят перекрытия, ограждения трибун, заменят освещение и, конечно же, саму ледовую арену. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".