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"Мой район. Навигатор": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

"Мой район. Навигатор": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

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На западе Москвы проведут капитальный ремонт Ледового дворца "Крылатское". Это уникальное в своем роде сооружение – первая в России и единственная в Москве крытая ледовая арена со скользкой конькобежной дорожкой длиной в 400 метров.

Во время капитального ремонта специалисты восстановят перекрытия, ограждения трибун, заменят освещение и, конечно же, саму ледовую арену. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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