"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о погоде в столице до конца недели

В столицу вернулась теплая погода. Так, в днем 11 мая температура поднимется до 19 градусов, а в пятницу, 12 мая, воздух прогреется уже до 20 градусов. В субботу, 13 мая, горожан ждет летняя погода – синоптики прогнозируют, что столбик термометра в дневные часы достигнет отметки в 22 градуса.

В такую погоду можно, например, отправиться в краткосрочное плавание. Прокат лодок и катамаранов уже доступен в восьми парках города. Насладиться живописными видами, открывающимися с воды, можно на Большом Воронцовском пруду, в музее-заповеднике "Царицыно", а также в парках "Красногвардейские пруды", "Кузьминки" и "Ангарские пруды". Во всех пунктах проката отдыхающим выдадут спасательные жилеты, а в некоторых – круги.