04:25Город
"Мой район. Навигатор": Ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют
Ледовый дворец "Крылатское" ждет капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой длинной в четыреста метров.
Раньше там постоянно проводили всероссийские и международные соревнования. Во время пандемии ледовый дворец оперативно переоборудовали под резервный госпиталь. Там прошли лечение более 34 тысяч пациентов.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор