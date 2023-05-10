"Мой район. Навигатор": Ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют

Ледовый дворец "Крылатское" ждет капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой длинной в четыреста метров.

Раньше там постоянно проводили всероссийские и международные соревнования. Во время пандемии ледовый дворец оперативно переоборудовали под резервный госпиталь. Там прошли лечение более 34 тысяч пациентов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".