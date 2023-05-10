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"Мой район. Навигатор": прокат лодок и катамаранов стал доступен для москвичей в 8 парках

"Мой район. Навигатор": прокат лодок и катамаранов стал доступен для москвичей в 8 парках

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Прокат лодок и катамаранов уже доступен в 8 парках. Еще в двух зонах отдыха лодочные станции готовят к открытию. Во всех пунктах проката отдыхающим выдадут спасательные жилеты, а в некоторых еще и круги.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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