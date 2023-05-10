"Мой район. Навигатор": прокат лодок и катамаранов стал доступен для москвичей в 8 парках

Семь футов под килем! У москвичей появилась возможность отправиться в краткосрочное плаванье: в столице открылся сезон водных прогулок.

Прокат лодок и катамаранов уже доступен в 8 парках. Еще в двух зонах отдыха лодочные станции готовят к открытию. Во всех пунктах проката отдыхающим выдадут спасательные жилеты, а в некоторых еще и круги.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".