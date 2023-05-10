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"Мой район. Навигатор": вокзал "Красногвардейский" откроется в Москве в 2023 году

"Мой район. Навигатор": вокзал "Красногвардейский" откроется в Москве в 2023 году

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Важная точка на транспортной карте столице. В Москве в этом году откроется новый вокзал "Красногвардейский".

Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла, который объединит остановки общественного транспорта и две линии метро: Замоскворецкую и Люблинско-Дмитровскую. Новый вокзал станет вдвое просторнее автостанции, которая была на его месте.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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