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"Мой район. Навигатор": выставка с ретро-автомобилями открылась на ВДНХ
В музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась выставка "Парад Побед", на которой можно посмотреть на ретро-автомобили, ставшие символом послевоенной эпохи.
Все экспонаты демонстрируют достижения страны послевоенных лет. На выставке представлены 12 автомобилей ГАЗ М-20 "Победа".
Также на выставке можно увидеть седан-кабриолет 1950 года. Его крыша была сделана из материи, так как после войны в Советском союзе наблюдался дефицит металла.
Выставка приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она будет работать до 21 мая.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.