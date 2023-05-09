"Мой район. Навигатор": выставка с ретро-автомобилями открылась на ВДНХ

В музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась выставка "Парад Побед", на которой можно посмотреть на ретро-автомобили, ставшие символом послевоенной эпохи.

Все экспонаты демонстрируют достижения страны послевоенных лет. На выставке представлены 12 автомобилей ГАЗ М-20 "Победа".

Также на выставке можно увидеть седан-кабриолет 1950 года. Его крыша была сделана из материи, так как после войны в Советском союзе наблюдался дефицит металла.

Выставка приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она будет работать до 21 мая.

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