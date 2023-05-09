"Мой район. Навигатор": столичную поликлинику № 64 на Малой Семеновской отреставрируют

В Москве продолжается реставрация исторического медицинского учреждения на Малой Семеновской – поликлиники № 64.

Это первая советская поликлиника, которую открыли в столице. Во время Великой Отечественной войны ее перепрофилировали в госпиталь.

Во время ремонта будет отреставрирован фасад здания, кровля, оконные и дверные заполнения. Работы по реставрации начались еще в августе 2022 года, они завершатся в третьем квартале 2023 года.

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