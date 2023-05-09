"Мой район. Навигатор": москвичи проехали по БКЛ более 53 миллионов раз с момента запуска

За два месяца после полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры проехали по ней более 53 миллионов раз. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Самыми популярными станциями у горожан стали "Каширская", "Сокольники" и "Текстильщиики". БКЛ позволила снять нагрузку с других линий метро. Специалисты отмечают, что с открытием всего кольца в столице становится меньше машин на дорогах.

Московский метрополитен продолжает развиваться. Сергей Собянин сообщил, что тридцать станций будут построены в ближайшие годы. Так, активные работы проходят на участке Солнцевской линии, а также идет строительство платформы "Пыхтино" и станции "Аэропорт Внуково".

Отмечается, что "Внуково" станет первым в РФ аэропортом с собственной станцией метро. "Пыхтино" и "Внуково" соединят современный метромост длинной в 460 метров, который проходит над рекой Ликова.

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