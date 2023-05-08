Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Город

"Мой район. Навигатор": парковки на улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 мая

"Мой район. Навигатор": парковки на улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 мая

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Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 мая. В эти дни на столичных дорогах традиционно меньше машин.

Кстати, седьмого числа тоже можно будет припарковаться бесплатно, но не везде. Заплатить придется, если оставить машину на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом паркoвки со шлагбаумoм в майские праздники работают по действующим тарифам.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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