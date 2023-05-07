"Мой район. Навигатор": теплоходы отправятся в 30 городов с Южного речного вокзала

В столице после масштабной реконструкции открылся Южный речной вокзал. Он не принимал суда более 20 лет. Сейчас вокзал готов встречать теплоходы, речные трамвайчики и яхты.

Специалисты привели в порядок пять причалов, очистили акваторию Москвы-реки и углубили швартовую зону. С Южного речного вокзала теплоходы поплывут в 30 российских городов, в том числе в Муром, Нижний Новгород и Казань. А чуть позже вокзал станет одной из остановок на маршруте новых электросудов.

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