Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:50

Город

"Мой район. Навигатор": свыше 60 домов расселили в 35 столичных районах

"Мой район. Навигатор": свыше 60 домов расселили в 35 столичных районах

Комплекс городского хозяйства позволил Москве сделать работу в этой сфере еще оперативнее

Еще 30 станций метро планируют построить в столице в ближайшие годы

7 мая большинство парковок в Москве бесплатные

Вечный огонь в Москве подготовили ко Дню Победы

ВДНХ и главный Ботанический сад проложили "Зеленый маршрут"

Вечный огонь в Москве подготовили ко Дню Победы

Станции метро около аэропорта Внуково и поселка Северный планируют открыть в 2023 году

Вечный огонь в Москве подготовили к празднику

Фестиваль "Московская весна" проходит в столице

Около 80 зданий снесли в этом году в Москве по программе реновации. Свыше 60 домов в 35 районах города уже расселили. Этот показатель в два раза выше прошлогоднего, рассказали в столичном департаменте строительства.

На месте снесенных старых построек возводятся комфортные новостройки. Таким образом, программа реновации реализуется по принципу "волнового" переселения. Сами же дома демонтируют по так называемой технологии "умного сноса". Работы по такому принципу ведутся практически без шума – строители возводят специальную стенку-сетку со стороны жилой застройки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городреновациявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика