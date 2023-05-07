"Мой район. Навигатор": свыше 60 домов расселили в 35 столичных районах

Около 80 зданий снесли в этом году в Москве по программе реновации. Свыше 60 домов в 35 районах города уже расселили. Этот показатель в два раза выше прошлогоднего, рассказали в столичном департаменте строительства.

На месте снесенных старых построек возводятся комфортные новостройки. Таким образом, программа реновации реализуется по принципу "волнового" переселения. Сами же дома демонтируют по так называемой технологии "умного сноса". Работы по такому принципу ведутся практически без шума – строители возводят специальную стенку-сетку со стороны жилой застройки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".