"Мой район. Навигатор": спустя более двадцати лет Южный речной вокзал вновь принимает суда

После масштабной реконструкции открылся Южный речной вокзал в столице. Он не принимал суда более двадцати лет. Сейчас вокзал готов встречать теплоходы, речные трамвайчики и яхты. В первую очередь специалисты привели в порядок пять причалов. Также очистили акваторию Москвы-реки и углубили швартовую зону.

С Южного речного вокзала теплоходы поплывут в 30 российских городов, в том числе в Муром, Нижний Новгород и Казань. А чуть позже вокзал станет одной из остановок на маршруте новых электросудов.

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