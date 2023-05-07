00:20Транспорт
"Мой район. Навигатор": Южный речной вокзал в Москве вновь принимает суда
В Москве после масштабной реконструкции открылся Южный речной вокзал. Он не принимал суда более двадцати лет. Сейчас вокзал готов встречать теплоходы, речные трамвайчики и яхты. В первую очередь специалисты привели в порядок пять причалов. Также очистили акваторию Москвы-реки и углубили швартовую зону.
С Южного речного вокзала теплоходы поплывут в 30 российских городов, в том числе в Муром, Нижний Новгород и Казань. А чуть позже вокзал станет одной из остановок на маршруте новых электросудов.
Но сюда стоит прийти и просто для прогулки. На Южном речном вокзале благоустроили набережные и прилегающий парк, на территории открылись кафе и ресторан. Реконструировали и само здание вокзала.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".