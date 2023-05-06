"Мой район. Навигатор": выставка ретроавтомобилей открылась на ВДНХ

На ВДНХ, в Музее Гаража особого назначения, открылась выставка ретроавтомобилей, которые стали символом эпохи. Все экспонаты демонстрируют достижения страны послевоенных лет. На выставке представлены 12 автомобилей семейства ГАЗ М-20 "Победа", седан-кабриолет 1950 года, болид "Торпедо-Газ".

Выставка приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она будет работать до 21 мая. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".