Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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"Мой район. Навигатор": в столице отреставрируют историческое здание поликлиники № 64

"Мой район. Навигатор": в столице отреставрируют историческое здание поликлиники № 64

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В столице отреставрируют историческое медицинское учреждение № 64 на Малой Семеновской улице. Это первая советская поликлиника, открытая в Москве.

Во время Великой Отечественной войны ее перепрофилировали в госпиталь. Существует легенда, что больница была связана подземным ходом со станцией метро "Семеновская", откуда доставляли раненых.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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