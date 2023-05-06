03:30Город
"Мой район. Навигатор": в столице отреставрируют историческое здание поликлиники № 64
В столице отреставрируют историческое медицинское учреждение № 64 на Малой Семеновской улице. Это первая советская поликлиника, открытая в Москве.
Во время Великой Отечественной войны ее перепрофилировали в госпиталь. Существует легенда, что больница была связана подземным ходом со станцией метро "Семеновская", откуда доставляли раненых.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор