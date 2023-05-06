"Мой район. Навигатор": в столице отреставрируют историческое здание поликлиники № 64

В столице отреставрируют историческое медицинское учреждение № 64 на Малой Семеновской улице. Это первая советская поликлиника, открытая в Москве.

Во время Великой Отечественной войны ее перепрофилировали в госпиталь. Существует легенда, что больница была связана подземным ходом со станцией метро "Семеновская", откуда доставляли раненых.



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