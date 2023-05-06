Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Общество

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о погоде 9 мая в столице

"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о погоде 9 мая в столице

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В День Победы москвичам пообещали ясную погоду без осадков. Воздух прогреется до 14 градусов, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако с 6 по 8 мая в столичном регионе будет прохладно, хотя в апреле большинство дней были солнечными. Подсчитано, что солнце светило 247 часов в апреле в Москве.

Подробнее о погоде – в программе "Мой район. Навигатор".

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