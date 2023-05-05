02:30Город
"Мой район. Навигатор": ледовый дворец "Крылатское" ждет капремонт
Ледовый дворец "Крылатское" ждет капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой длинной в 400 метров.
Раньше там постоянно проводили всероссийские и международные соревнования. Во время пандемии ледовый дворец оперативно переоборудовали под резервный госпиталь. Там прошли лечение более 34 тысяч пациентов. В марте 2022 года, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась, госпиталь закрыли.
Теперь ледовый дворец отремонтируют. Он станет современным и комфортным как для спортсменов, так и для зрителей. Уже заменили все освещение и демонтировали старые инженерные сети.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".