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"Мой район. Навигатор": ледовый дворец "Крылатское" ждет капремонт

"Мой район. Навигатор": ледовый дворец "Крылатское" ждет капремонт

Ледовый дворец "Крылатское" в столице отремонтируют в 2023 году – Собянин

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Ледовый дворец "Крылатское" ждет капитальный ремонт. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой длинной в 400 метров.

Раньше там постоянно проводили всероссийские и международные соревнования. Во время пандемии ледовый дворец оперативно переоборудовали под резервный госпиталь. Там прошли лечение более 34 тысяч пациентов. В марте 2022 года, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась, госпиталь закрыли.

Теперь ледовый дворец отремонтируют. Он станет современным и комфортным как для спортсменов, так и для зрителей. Уже заменили все освещение и демонтировали старые инженерные сети.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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