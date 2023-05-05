"Мой район. Навигатор": более 53 млн поездок совершили пассажиры БКЛ

За два месяца после полного запуска Большой кольцевой линии пассажиры проехали по ней более 53 миллионов раз. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Самыми популярными станциями у горожан стали "Каширская", "Сокольники" и "Текстильщиики". Большая кольцевая линия существенно разгрузила другие линии метро. Специалисты отмечают, что с открытием всего кольца в столице становится меньше машин на дорогах.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".