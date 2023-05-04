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"Мой район. Навигатор": жирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок

"Мой район. Навигатор": жирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок

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Жирафиха Липа в Московском зоопарке открыла сезон прогулок. Животное выходит из теплого помещения при стабильной температуре воздуха выше 12 градусов.

Ее уличный вольер – это огромный луг, который примыкает к павильону "Животные Африки". Чтобы животные могли безопасно проводить время, зоологи регулярно проверяют, нет ли на поляне ям и камней. А еще на летней территории именно ради жирафа высаживают высокие растения.

Отмечается, что посетителей настоятельно просят ничем не кормить жирафа и зебр. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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