03:05Город
"Мой район. Навигатор": павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в мае
Проверить здоровье можно будет в 46 точках "Здоровая Москва". Павильоны снова откроют в столичных парках уже в середине мая. Они специально расположены так, чтобы зайти к врачу можно было во время прогулки или по пути с работы.
Принимают пациентов семь дней в неделю, с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Пройти обследование можно по 11 направлениям.
Из документов нужно взять полис ОМС и удостоверение личности. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор