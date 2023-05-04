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"Мой район. Навигатор": павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в мае

"Мой район. Навигатор": павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в мае

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Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в середине мая

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в мае

Сервисом электронных медкарт за 3 года воспользовались более 300 млн раз – Собянин

Проверить здоровье можно будет в 46 точках "Здоровая Москва". Павильоны снова откроют в столичных парках уже в середине мая. Они специально расположены так, чтобы зайти к врачу можно было во время прогулки или по пути с работы.

Принимают пациентов семь дней в неделю, с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Пройти обследование можно по 11 направлениям.

Из документов нужно взять полис ОМС и удостоверение личности. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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