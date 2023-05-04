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"Мой район. Навигатор": больше 15 млн тюльпанов украсят столицу в мае

"Мой район. Навигатор": больше 15 млн тюльпанов украсят столицу в мае

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Этой весной москвичей будут радовать больше 15 миллионов тюльпанов. Первые цветы уже распустились на столичных клумбах.

Кроме того, город украсят почти пять миллионов кустов виолы. Больше всего весенних растений появится в парке Победы на Поклонной горе. Например, там можно будет полюбоваться на огромный цветник, который оформлен в виде российского триколора.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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