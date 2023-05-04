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"Мой район. Навигатор": больше 15 млн тюльпанов украсят столицу в мае
Этой весной москвичей будут радовать больше 15 миллионов тюльпанов. Первые цветы уже распустились на столичных клумбах.
Кроме того, город украсят почти пять миллионов кустов виолы. Больше всего весенних растений появится в парке Победы на Поклонной горе. Например, там можно будет полюбоваться на огромный цветник, который оформлен в виде российского триколора.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор