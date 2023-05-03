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Транспорт

"Мой район. Навигатор": парковки в Москве 8 и 9 мая будут бесплатными

"Мой район. Навигатор": парковки в Москве 8 и 9 мая будут бесплатными

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Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 мая. В эти дни на столичных дорогах традиционно меньше машин. Кстати, седьмого числа тоже можно будет припарковаться бесплатно, но не везде. Заплатить придется, если оставить машину на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом паркoвки со шлагбаумoм в майские праздники работают пo действующим тарифам.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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