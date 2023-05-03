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"Мой район. Навигатор": после масштабной реконструкции открылся Южный речной вокзал

"Мой район. Навигатор": после масштабной реконструкции открылся Южный речной вокзал

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В Москве после масштабной реконструкции открылся Южный речной вокзал. Он не принимал суда более двадцати дет. Сейчас вокзал готов встречать теплоходы, речные трамвайчики и яхты. В первую очередь специалисты привели в порядок пять причалов. Также очистили акваторию Москвы-реки и углубили швартовую зону.

С Южного речного вокзала теплоходы поплывут в 30 российских городов, в том числе в Муром, Нижний Новгород и Казань. А чуть позже вокзал станет одной из остановок на маршруте новых электросудов.

Но сюда стоит прийти и просто для прогулки. На Южном речном вокзале благоустроили набережные и прилегающий парк, на территории открылись кафе и ресторан. Реконструировали и само здание вокзала.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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