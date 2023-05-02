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"Мой район. Навигатор": обновленную скульптуру Буратино открыли в Парке Горького

"Мой район. Навигатор": обновленную скульптуру Буратино открыли в Парке Горького

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Деревянную скульптуру Буратино открыли в Парке Горького после реставрации. Приводить ее в порядок начали осенью прошлого года, вокруг скульптуры построили утепленный короб для проведения работ.

Реставрация заняла два месяца. Сначала специалисты нанесли на деревянную поверхность специальные растворы и пропитки, чтобы избавиться от древесных паразитов, затем восстановили структуру и покрытие дерева.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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