"Мой район. Навигатор": обновленную скульптуру Буратино открыли в Парке Горького

Деревянную скульптуру Буратино открыли в Парке Горького после реставрации. Приводить ее в порядок начали осенью прошлого года, вокруг скульптуры построили утепленный короб для проведения работ.

Реставрация заняла два месяца. Сначала специалисты нанесли на деревянную поверхность специальные растворы и пропитки, чтобы избавиться от древесных паразитов, затем восстановили структуру и покрытие дерева.

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