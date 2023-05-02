03:30Город
"Мой район. Навигатор": обновленную скульптуру Буратино открыли в Парке Горького
Деревянную скульптуру Буратино открыли в Парке Горького после реставрации. Приводить ее в порядок начали осенью прошлого года, вокруг скульптуры построили утепленный короб для проведения работ.
Реставрация заняла два месяца. Сначала специалисты нанесли на деревянную поверхность специальные растворы и пропитки, чтобы избавиться от древесных паразитов, затем восстановили структуру и покрытие дерева.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор