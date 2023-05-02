"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается реорганизация территории бывшего завода ЗИЛ

В столице активно реализуется программа реорганизации бывших промзон. Старые заводы, которые занимают тысячи гектаров, постепенно превращают в благоустроенные и комфортные районы.

Один из ярких примеров – территория бывшего завода ЗИЛ. Это крупнейший градостроительный проект. Сейчас на месте промзоны уже построили жилой комплекс, необходимую инфраструктуру и технопарк, привели в порядок набережные.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".