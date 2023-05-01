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"Мой район. Навигатор": москвичи назвали лучшую станцию на БКЛ

"Мой район. Навигатор": москвичи назвали лучшую станцию на БКЛ

"Мой район. Навигатор": москвичи выбрали лучший дизайн среди новых станций БКЛ

"Мой район. Навигатор": москвичи решили, какая станция БКЛ им нравится больше всего

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Москвичи рассказали, какая станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена им нравится больше всего. Фавориткой стала "Марьина Роща".

Лучший дизайн новых станций БКЛ жители столицы выбирали на сайте проекта "Активный гражданин". Станция-победительница, украшенная колоннами в виде фарфоровых чайников, получила 21% голосов. На втором месте оказалась станция "Рижская", а замкнула тройку лидеров станция "Нагатинский затон".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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