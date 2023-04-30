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"Мой район. Навигатор": ВДНХ отпразднует свой 84-й день рождения в этом году
В этом году крупнейшему музейному и экспозиционному комплексу в мире ВДНХ исполнится 84 года. Выставка продолжит меняться и преображаться.
Посетители увидят 10 обновленных павильонов. Среди них: "Мясная промышленность" с быками и футуристический "Атом", а также выставочный центр Республики Узбекистан.
Программа возрождения ВДНХ началась в 2014 году.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор