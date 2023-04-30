"Мой район. Навигатор": станцию "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии откроют в этом году

Специалисты возводят новую конечную станцию "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, ее планируется открыть в 2023 году.

На станции было уложено почти 43 тысячи кубометров бетона, также продолжается строительство двух вестибюлей.

На станции появится сводчатый потолок с подсветкой и световые колонны. Вместе с "Физтехом" на салатовой ветке строят станции "Лианозово" и "Яхромская".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

