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Транспорт

"Мой район. Навигатор": станцию "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии откроют в этом году

"Мой район. Навигатор": станцию "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии откроют в этом году

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Специалисты возводят новую конечную станцию "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, ее планируется открыть в 2023 году.

На станции было уложено почти 43 тысячи кубометров бетона, также продолжается строительство двух вестибюлей.

На станции появится сводчатый потолок с подсветкой и световые колонны. Вместе с "Физтехом" на салатовой ветке строят станции "Лианозово" и "Яхромская".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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