02:00Транспорт
"Мой район. Навигатор": станцию "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии откроют в этом году
Специалисты возводят новую конечную станцию "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, ее планируется открыть в 2023 году.
На станции было уложено почти 43 тысячи кубометров бетона, также продолжается строительство двух вестибюлей.
На станции появится сводчатый потолок с подсветкой и световые колонны. Вместе с "Физтехом" на салатовой ветке строят станции "Лианозово" и "Яхромская".
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор