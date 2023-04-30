"Мой район. Навигатор": академию спорта "Динамо" откроют в Москве

В столице откроют академия спорта "Динамо", комплекс был возведен на месте устаревшей спортшколы. Вместе со стадионом "ВТБ Арена" он станет частью спортивного кластера.

В трехэтажном здании расположены современные тренировочные залы и ледовая площадка, которая соответствует Национальным стандартам хоккейной лиги, а также вместительные трибуны.

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