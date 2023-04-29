"Мой район. Навигатор": в столице начался фестиваль "Московская весна".

В столице начался фестиваль "Московская весна". Он продлится до 9 мая.

В программе – тематические мастер-классы для детей, занятия по вокалу и хореографии, а также уроки в художественной школе. А сам фестиваль посвящен Дню Победы. Со сцен прозвучат стихи и песни военных лет, а москвичи смогут написать открытки ветеранам.

Для детей на время фестиваля организовали исторические кружки, где юные москвичи изучат картографию и азы морского дела. Также на токарных станках ребята смогут сами сделать деревянных солдатиков. Кроме того, в программе "Московской весны" есть ботанические мастер-классы. Их участников научат высаживать рассаду и собирать букеты из полевых цветов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".