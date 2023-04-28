"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о программа реновации бывших промзон

В столице активно развивается программа реновации бывших промзон. Старые заводы занимают тысячи гектаров, но постепенно их превращают в благоустроенные и комфортные районы.

Например, территория бывшего завода "ЗИЛ". Это крупнейший градостроительный проект. В данный момент на месте "ЗИЛа" уже есть жилой комплекс и необходимая инфраструктура, набережные и технопарк.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".