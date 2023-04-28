Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:40

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о программа реновации бывших промзон

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о программа реновации бывших промзон

"Мой район.Навигатор": в столице открыли мемориальную доску в память о полководце Буденове

"Мой район.Навигатор": в Москве приведут более 130 территорий отдыха у воды

"Интервью": Гюльнара Агамова – о поддержке творческих бизнес-проектов в Москве

Заторы на московских дорогах достигли 9 баллов

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала станцию метро "Планерная"

В Московский зоопарк поселили белую медведицу Айку из Ростова-на-Дону

Новости часа: в МВД рассказали, куда могла уехать задержанная блогер Блиновская

Велопатруль ЦОДД возобновил работу в Москве

Новости часа: синоптики предупредили москвичей о грозе 27 апреля

В столице активно развивается программа реновации бывших промзон. Старые заводы занимают тысячи гектаров, но постепенно их превращают в благоустроенные и комфортные районы.

Например, территория бывшего завода "ЗИЛ". Это крупнейший градостроительный проект. В данный момент на месте "ЗИЛа" уже есть жилой комплекс и необходимая инфраструктура, набережные и технопарк.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика