03:40Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о программа реновации бывших промзон
В столице активно развивается программа реновации бывших промзон. Старые заводы занимают тысячи гектаров, но постепенно их превращают в благоустроенные и комфортные районы.
Например, территория бывшего завода "ЗИЛ". Это крупнейший градостроительный проект. В данный момент на месте "ЗИЛа" уже есть жилой комплекс и необходимая инфраструктура, набережные и технопарк.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор