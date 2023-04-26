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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об экскурсии по парку "Лосиный остров"

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об экскурсии по парку "Лосиный остров"

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У москвичей есть возможность посмотреть на лосей, ондатр и бобров в их естественной среде обитания. Сделать это можно во время экскурсий по парку "Лосиный остров".

Их проводят по Яузскому водно-болотному комплексу на рафтинговых лодках. Это бесшумный, современный и безопасный водный транспорт. Такие поездки позволяют понаблюдать за обитателями заповедника, не мешая им.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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