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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об экскурсии по парку "Лосиный остров"
У москвичей есть возможность посмотреть на лосей, ондатр и бобров в их естественной среде обитания. Сделать это можно во время экскурсий по парку "Лосиный остров".
Их проводят по Яузскому водно-болотному комплексу на рафтинговых лодках. Это бесшумный, современный и безопасный водный транспорт. Такие поездки позволяют понаблюдать за обитателями заповедника, не мешая им.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор