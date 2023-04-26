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"Мой район. Навигатор": мост через затон Новинки откроют в 2023 году

"Мой район. Навигатор": мост через затон Новинки откроют в 2023 году

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В столице скоро появится новый востребованный автомобильный маршрут. Мост через затон Новинки откроют уже в этом году. Его строят на территории бывшего завода ЗИЛ, рассказал Сергей Собянин.

Объект готов на 85%. Специалисты завершили монтаж главного пролета и теперь приступили к строительству пешеходных переходов. Переправа свяжет Симоновскую набережную с Южнопортовым районом города, а также существенно разгрузит Третье транспортное кольцо и Варшавское шоссе.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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