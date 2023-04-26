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Спорт

"Мой район. Навигатор": в столице готовят к открытию спортивный комплекс "Динамо"

"Мой район. Навигатор": в столице готовят к открытию спортивный комплекс "Динамо"

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В столице скоро откроется академия спорта "Динамо". Комплекс возвели на месте устаревшей спортшколы. Вместе со стадионом "ВТБ Арена" он станет частью спортивного кластера.

В трехэтажном здании расположены современные тренировочные залы, ледовая площадка, которая соответствует Национальным стандартам хоккейной лиги, а также вместительные трибуны.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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