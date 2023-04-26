"Мой район. Навигатор": на Москве-реке начался сезон речной навигации

На Москве-реке начался сезон речной навигации. 29 апреля на Северном речном вокзале торжественно откроют круизные рейсы. Пока что проводят тестовые плавания.

Но главным событием этого года станет запуск регулярных маршрутов речных трамвайчиков. Это новый вид общественного транспорта. Пассажирские перевозки возобновляются в столице впервые после 17-летнего перерыва. По Москве-реке поплывут электросуда "Синичка", "Пресня", "Сетунь" и "Филька".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".