"Мой район. Навигатор": в столице открывается велосезон

В столице открывается велосезон. Сотрудники московского проката уже начали устанавливать двухколесный транспорт на станциях по всему городу. Всего в этом году заработают 776 площадок аренды. На них будут доступны более 10 тысяч велосипедов. Взять в прокат можно будет как с электрический, так и механический транспорт.

В этом году москвичей ждет кое-что новое. Так, горожане смогут протестировать новую модель – это электровелосипеды 2.0. Они всегда будут заряжены для всех желающих. Средство передвижения имеет съемные батареи, их будут менять работники "Велобайка". На таком велосипеде также предусмотрена система-ассистент, она поможет крутить педали.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".