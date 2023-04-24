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Транспорт

"Мой район. Навигатор": в столице открывается велосезон

"Мой район. Навигатор": в столице открывается велосезон

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В столице открывается велосезон. Сотрудники московского проката уже начали устанавливать двухколесный транспорт на станциях по всему городу. Всего в этом году заработают 776 площадок аренды. На них будут доступны более 10 тысяч велосипедов. Взять в прокат можно будет как с электрический, так и механический транспорт.

В этом году москвичей ждет кое-что новое. Так, горожане смогут протестировать новую модель – это электровелосипеды 2.0. Они всегда будут заряжены для всех желающих. Средство передвижения имеет съемные батареи, их будут менять работники "Велобайка". На таком велосипеде также предусмотрена система-ассистент, она поможет крутить педали.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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