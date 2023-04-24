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"Мой район. Навигатор": в этом году благоустроят еще три участка парка "Яуза"

"Мой район. Навигатор": в этом году благоустроят еще три участка парка "Яуза"

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Парк "Яуза" каждый год преображается и 2023 год не станет исключением. В порядок приведут еще три участка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вскоре начнутся работы в парке "Ростокинский акведук", а вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы они уже идут. Так, на Сухонской улице установят новые лестничные спуски и подпорные стены, обновят открытую летнюю сцену. Вдоль улицы появится веломаршрут. А на другом берегу Яузы, как раз со стороны Олонецкого проезда, оборудуют беговую дорожку. Спортивные тропы соединят между собой. В итоге, в парке можно будет даже пробежать марафонский маршрут длиной 42 километра.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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