"Мой район. Навигатор": в этом году благоустроят еще три участка парка "Яуза"

Парк "Яуза" каждый год преображается и 2023 год не станет исключением. В порядок приведут еще три участка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вскоре начнутся работы в парке "Ростокинский акведук", а вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы они уже идут. Так, на Сухонской улице установят новые лестничные спуски и подпорные стены, обновят открытую летнюю сцену. Вдоль улицы появится веломаршрут. А на другом берегу Яузы, как раз со стороны Олонецкого проезда, оборудуют беговую дорожку. Спортивные тропы соединят между собой. В итоге, в парке можно будет даже пробежать марафонский маршрут длиной 42 километра.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".