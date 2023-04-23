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Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о новой трассе от ТТК до района Люблино

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о новой трассе от ТТК до района Люблино

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Новому району – новую дорогу! Она пройдет через территорию Южного порта – это бывшая промзона, где сейчас идет масштабная реорганизация.

Трасса протянется от Третьего транспортного кольца до Люблина. Сейчас эту южную часть города связывают с центром Волгоградский проспект и Люблинская улица. Новая трасса разгрузит эти дороги.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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