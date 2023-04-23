04:55Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о новой трассе от ТТК до района Люблино
Новому району – новую дорогу! Она пройдет через территорию Южного порта – это бывшая промзона, где сейчас идет масштабная реорганизация.
Трасса протянется от Третьего транспортного кольца до Люблина. Сейчас эту южную часть города связывают с центром Волгоградский проспект и Люблинская улица. Новая трасса разгрузит эти дороги.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор