"Мой район. Навигатор": в Москве приступили к очистке умных часов

В столице после зимнего сезона очищают уличные часы. Их в городе больше тысячи.

Специалисты объединенной энергетической компании мягкими тряпочками промывают корпуса и циферблаты. Аккуратно удаляют загрязнения и накопившуюся пыль. Кроме того, проверяют исправность механизмов и ремонтируют часы, если это необходимо.

Современные уличные часы питаются от системы освещения. У всех есть собственные аккумуляторы, их хватает на 72 часа автономной работы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

