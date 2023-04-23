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"Мой район. Навигатор": в Москве приступили к очистке умных часов

"Мой район. Навигатор": в Москве приступили к очистке умных часов

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В столице после зимнего сезона очищают уличные часы. Их в городе больше тысячи.

Специалисты объединенной энергетической компании мягкими тряпочками промывают корпуса и циферблаты. Аккуратно удаляют загрязнения и накопившуюся пыль. Кроме того, проверяют исправность механизмов и ремонтируют часы, если это необходимо.

Современные уличные часы питаются от системы освещения. У всех есть собственные аккумуляторы, их хватает на 72 часа автономной работы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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