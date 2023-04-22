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"Мой район. Навигатор": в столичных парках откроют павильоны "Здоровая Москва"

"Мой район. Навигатор": в столичных парках откроют павильоны "Здоровая Москва"

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В столичных парках начали строить павильоны "Здоровая Москва", работы по строительству завершатся 19 мая.

Чтобы пройти осмотр у врача горожанам нужно предоставить паспорт, московский полис обязательного медицинского страхования и заполнить анкету. После этого пациентам измерят артериальное и внутриглазное давление, сделают ЭКГ,
проведут экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина, а также рассчитают индекс массы тела.

У людей старше 40 лет возьмут общий анализ крови. Медики будут принимать москвичей с восьми утра и до восьми вечера без перерывов и выходных. Обследование займет не больше часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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