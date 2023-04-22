"Мой район. Навигатор": синоптики рассказали о теплой погоде в эти выходные

В Москве ожидаются теплые выходные без осадков. В воскресенье воздух прогреется до 19 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В начале следующей недели столбики термометров достигнут отметки в 20 градусов и такая погода продержится всю первую половину следующей недели. Это связано с антициклоном, высоким давлением и с ранним сходом снега в этом году.

В ночное время температура не превысит отметки в 10 градусов. Синоптики обещают лунные и звездные ночи.

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