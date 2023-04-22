Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:45

Общество

"Мой район. Навигатор": синоптики спрогнозировали солнечные выходные без осадков в столице

"Мой район. Навигатор": синоптики спрогнозировали солнечные выходные без осадков в столице

Роспотребнадзор предупредил о вероятном всплеске заболеваемости COVID-19 в конце мая

В столице появились первоцветы на фоне по-летнему теплой погоды

"Жизнь в большом городе": дачный сезон

Ветераны ВОВ смогут совершить бесплатный перелет с 2 по 11 мая

Посещение лесов будет ограничено в Подмосковье с 22 апреля

Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 35 тысяч с начала 2023 года

В Ягодном союзе опровергли использование антибиотиков при выращивании клубники

Новости часа: ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом в час пик

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве в выходные 22–23 апреля

Москвичей ждут солнечные выходные без осадков. В воскресенье, 23 апреля, воздух прогреется до 19 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

А в понедельник, 24 апреля, столбики термометров превысят двадцатиградусную отметку. Такая погода продержится всю первую половину следующей недели. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
обществопогодавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика