"Мой район. Навигатор": синоптики спрогнозировали солнечные выходные без осадков в столице

Москвичей ждут солнечные выходные без осадков. В воскресенье, 23 апреля, воздух прогреется до 19 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

А в понедельник, 24 апреля, столбики термометров превысят двадцатиградусную отметку. Такая погода продержится всю первую половину следующей недели. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".