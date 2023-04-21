"Мой район. Навигатор": в Дни исторического наследия москвичи посетят более ста памятников

В Дни исторического и культурного наследия москвичи смогут посетить более ста архитектурных памятников. До конца весны в столице будут проходить экскурсии и множество других событий.

Особое внимание в программе уделили недавно отреставрированным достопримечательностям и зданиям, в которые нельзя попасть вне рамок акции. Например, это Дом Пантелеева на Земляном валу. В этом году особняк XIX был отреставрирован.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

