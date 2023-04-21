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"Мой район. Навигатор": парк "Ростокинский акведук" будет благоустроен

"Мой район. Навигатор": парк "Ростокинский акведук" будет благоустроен

"Мой район. Навигатор": парки "Яуза" и "Ростокинский акведук" благоустроят

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В столице продолжают работу по благоустройству парков и зеленых территорий города. В этом году парк "Яуза" и "Ростокинский акведук" приведут в порядок, сообщил Сергей Собянин.

Работы уже идут вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, рассказал мэр. На Сухонской будут установлены новые лестничные спуски и подпорные стены. Планируется обновить открытую летнюю сцену и сделать веломаршрут.

На другом берегу Яузы, со стороны Олонецкого проезда, будет оборудована беговая дорожка. Спортивные тропы соединят между собой, их протяженность составит 42 километра.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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