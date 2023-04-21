"Мой район. Навигатор": парки "Яуза" и "Ростокинский акведук" благоустроят

Москва продолжает работу по благоустройству парков и зеленых территорий города. В этом году парк "Яуза" приведут в порядок, об этом сообщил Сергей Собянин.

Работы уже идут вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. На Сухонской будут установлены новые лестничные спуски и подпорные стены. Планируется обновить открытую летнюю сцену и сделать веломаршрут.

На другом берегу Яузы, со стороны Олонецкого проезда, будет оборудована беговая дорожка. Спортивные тропы соединят между собой, их протяженность составит 42 километра.

Мэр добавил, что проведение работ также запланировано в парке "Ростокинский акведук".

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