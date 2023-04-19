"Мой район. Навигатор": отопительный сезон подошел к концу в Москве

Отопительный сезон в Москве подходит к концу, инженерные сети подготавливают к отключению. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства ведут работы в тепловых пунктах и насосно-перекачивающих станциях.

Отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, из них около 34 тысяч – жилые дома. Сначала батареи отключат в промышленных и административных объектах, затем в жилых домах, школах, детских садах, поликлиниках и больницах.

Полностью же отопление в городе отключат когда среднесуточные температуры будут достигать отметки восемь градусов в течение пяти дней.

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