"Мой район. Навигатор": столичные отопительные сети начали готовить к отключению

В Москве начали готовить инженерные сети к отключению. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства ведут работы в тепловых пунктах и насосно-перекачивающих станциях. Отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, из них около 34 тысяч – жилые дома.

Сначала батареи отключат в промышленных и административных объектах, затем в жилых домах, школах, после в детских садах, поликлиниках и больницах.

Полностью отопление в городе отключат, когда среднесуточные температуры будут достигать отметки восемь градусов в течение пяти дней.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

