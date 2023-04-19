"Мой район. Навигатор": в столице начали готовить систему отопления к отключению

Отопительный сезон в Москве подходит к концу. В столице начали готовить инженерные сети к отключению. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проводят работы в тепловых пунктах и насосно-перекачивающих станциях.

Отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, из них около 34 тысяч – это жилые дома. Сначала батареи станут холодными в промышленных и административных объектах, а после в жилых домах, школах, детских садах, поликлиниках и больницах.

Полностью отопление в городе отключат, когда среднесуточные температуры будут достигать отметки восемь градусов в течение пяти дней.Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".