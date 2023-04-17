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Транспорт

"Мой район. Навигатор": три новых электродепо появится в метро Москвы

"Мой район. Навигатор": три новых электродепо появится в метро Москвы

"Мой район. Навигатор": в столичном метро возводят три новых электродепо

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В московском метро возводят сразу три новых электродепо: "Аминьевское", "Столбово" и "Южное".

Благодаря этому получится повысить комфорт пассажиров и модернизировать парк метро. Например, из-за появления электродепо "Южное" по Замоскворецкой линии поедут новые современные поезда. Размер будущего депо "Южное" составляет более ста тысяч квадратных метров.

Там поезда будут ремонтировать в ночное время. "Южное" сможет принимать по 30 составов ежедневно.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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