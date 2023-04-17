"Мой район. Навигатор": выставка "Кокошник. Традиции красоты" будет работать до 18 июля

В музее-заповеднике "Коломенское" до 18 июня работает выставка "Кокошник. Традиции красоты". Она посвящена женским головным уборам, которые носили в XVIII–XIX веках.

Экспозиция расположилась во дворце царя Алексея Михайловича. Кокошник на Руси всегда был самым нарядным элементом костюма. Его украшали жемчугом, перламутром и драгоценными камнями. Несмотря на то, что у всех кокошников схожая форма и крой, одинаковых среди них не существует.

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